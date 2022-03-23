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Названа дата выхода России из Конвенции по защите прав человека

15:54
  • среда
  • 23 марта 2022

Ранее Россия прекратила членство в Совете Европы

Как говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, Россия перестанет быть стороной европейской Конвенции по защите прав человека с 16 сентября.
Европе напомнили об обратном эффекте антироссийских санкций

Заявления, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассматриваться.

Ранее сообщалось, что с 16 марта приостанавливается рассмотрение всех заявлений против России. Это решение отменено.

Прежде было объявлено, что комитет министров Совета Европы приостанавливает членство России в организации. Это связано с начатой Москвой спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, которую Запад называет "необоснованной агрессией".

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