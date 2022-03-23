ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия предупредила о закрытии генконсульства Украины в Бресте

17:50
  • среда
  • 23 марта 2022

Дипломаты из Украины продолжат работу в Белоруссии, но в сокращенном формате

Минск предложил Киеву сократить дипломатический штат в Белоруссии. Некоторым сотрудникам предложили уехать. Кроме этого, закроется генконсульство Украины в Бресте.

Как пишет БелТА, посольство Украины продолжит работу, но в сокращенном формате: один посол и четыре сотрудника.

Изменения объяснил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, в Минске на протяжении многих лет фиксировали недружественные действия Украины и вмешательство Киева во внутренние дела Белоруссии.

Накануне КГБ Белоруссии заявил о ликвидации резидентуры Украины. По данным комитета, Киев вел в республике разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Из 19 дипломатов украинского посольства восемь работают в спецслужбах, утверждают в КГБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Генконсульство Украины
Генконсульство Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.