Белоруссия предупредила о закрытии генконсульства Украины в Бресте

Дипломаты из Украины продолжат работу в Белоруссии, но в сокращенном формате

Минск предложил Киеву сократить дипломатический штат в Белоруссии. Некоторым сотрудникам предложили уехать. Кроме этого, закроется генконсульство Украины в Бресте.

Как пишет БелТА, посольство Украины продолжит работу, но в сокращенном формате: один посол и четыре сотрудника.

Изменения объяснил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, в Минске на протяжении многих лет фиксировали недружественные действия Украины и вмешательство Киева во внутренние дела Белоруссии.

Накануне КГБ Белоруссии заявил о ликвидации резидентуры Украины. По данным комитета, Киев вел в республике разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Из 19 дипломатов украинского посольства восемь работают в спецслужбах, утверждают в КГБ.

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