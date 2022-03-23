Путин поддержал идею о повышении ставки по льготной ипотеке до 12%

Максимальную сумму кредита увеличат

Россия перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот "коллективный Запад" фактически подвёл черту под надёжностью своих валют - перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнём с этого, с нашего природного газа - переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах", - заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Будет создана процедура проведения платежей, которая позволит зарубежным потребителям приобретать российские рубли на нашем внутреннем валютном рынке. Определить порядок совершения таких операций президент поручил Банку России и правительству. Тем временем цена природного газа в Европе по актуальным данным составляет выше 1300 долларов за тысячу кубометров.

Об инициативах по поддержке граждан и бизнеса рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. "Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться", - сказал он на совещании. Мишустин добавил, что воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.

Для сохранения стабильной ситуации в сельском хозяйстве проработан дополнительный комплекс мер. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Соответствующие предложения уже направлены в Минэкономразвития. В частности, планируется снизить квоту на экспорт подсолнечного масла. Так что его дефицит нашей стране не грозит. Такие же дела обстоят и с другими продуктами.

"В первую очередь это сахар, здесь ситуация связана с тем, что оптовики заранее смогли приобрести большие объёмы продукции и неохотно сбывали её в розницу, придерживая для дальнейшей перепродажи. Мы производим достаточное количество сахара, в том числе в связи с потребностями рынка расширяются посевные площади под сахарную свеклу", - заявил Патрушев.

О первоочередных мерах по обеспечению доступа граждан к медицинской продукции на совещании говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он заявил, что цены на жизненно важные препараты фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам. Кроме того, по словам министра, данные мониторинга показывают, что в начале марта скачкообразно выросли продажи, например, лекарств против заболеваний щитовидной железы и противосудорожных препаратов. Люди скупали медикаменты впрок. Именно из-за этого отмечались факты отсутствия в аптеках некоторых видов медикаментов. Но, как заявил министр, поводов для паники нет.

"Пользуясь случаем, я хочу обратиться к гражданам. У производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет. И в настоящее время лекарственные препараты поставляются. Делать запасы не нужно", - сообщил министр.

Еще она тема - ипотека. Как заявил на совещании глава правительства Михаил Мишустин, платежи россиян по кредитам на покупку жилья, которые были оформлены до повышения Центробанком ключевой ставки, останутся прежними. А вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сохранить все льготные ипотечные программы, но поднять ставку с 7% до 12% и увеличить максимальную сумму кредита. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области - до 12 миллионов рублей, для остальных регионов - до 6 миллионов. Тем не менее, ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам не изменятся. Путин поддержал идею о повышении ставки по льготной ипотеке до 12%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"