Курс доллара упал ниже 100 рублей после поручения Путина продавать газ за рубли

Евро тоже начал терять позиции

Цены на мировых сырьевых площадках сегодня снова устремились вверх. Стоимость барреля нефти марки Brent приблизилась к 120 долларам. Панические настроения усилились после того, как на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" под Новороссийском была полностью остановлена погрузка чёрного золота для мировых рынков. Мощный шторм повредил два из трёх выносных причальных устройств. И ремонт может растянуться на полтора месяца. Таким образом, в ближайшее время поставки нефти в Италию, Францию и ряд других стран по системе КТК снизятся в 3-5 раз.

Первым на заявление российского президента о переводе платежей за газ в национальную российскую валюту отреагировал доллар. Пока еще не рухнул, но опустился ниже психологической отметки в 100 рублей. А ведь еще утром был 104. Буквально через час после сенсационного для рынка углеводородов поручения Владимира Путина за банкноту с портретом Джорджа Вашингтона на Московской бирже давали всего 95 рублей. Евро тоже начал терять позиции.

Параллельно с укреплением рубля к иностранным валютам растут цены и на сырьевых площадках. Стоимость барреля нефти марки Brent приблизилась к 120 долларам. Существенное влияние на это оказывают и панические настроения. Все боятся дефицита. Россию с помощью санкций пытаются выдавить из ключевых поставщиков, а страны ОПЕК не готовы наращивать добычу. Государства Персидского залива не хотят потакать американскому президенту. Но, похоже, готовы уходить от гегемонии доллара. WSJ выходит с громкими заголовками: "Как Байден потерял Саудовскую Аравию".

"Саудовская Аравия готова продавать Китаю нефть за юани вместо долларов. Это еще одна потеря – потенциально значительная потеря, – которую могут понести Соединенные Штаты из-за пренебрежительного отношения администрации Байдена к своему стратегически важному союзнику. Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Администрация Байдена подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело", - говорится в статье.

Только вчера мировые потребители газа, казалось бы, немного выдохнули - голубое топливо торговалось на рекордно низких с начала марта отметках - 1200 долларов за тысячу кубометров. Заявление Владимира Путина мгновенно увеличило цену до 1350. Это пока еще в долларах.

На Украине - истерика. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал перевод расчетов в российские рубли открытием антиевропейского фронта - финансового.

Но ЕС, скорее всего, будет платить в той валюте, на которую укажет продавец. Какие бы громкие и резкие заявления относительно намерений отказаться от российских энергоресурсов не делали евробюрократы на общих собрания в Брюсселе, возвращаясь в свои страны, они умерили пыл.

"Наша зависимость от нефти, угля и газа из России росла на протяжении десятилетий. Отказаться от всего этого за один день - означает ввергнуть нашу страну и остальную Европу в рецессию. Сотни тысяч рабочих мест окажутся в опасности, как и целые отрасли промышленности", - говорит канцлер Германии Олаф Шольц.

В Германии согласны лишь на постепенный отказ от импорта российских энергоресурсов, потому что даже краткосрочное эмбарго грозит "чрезвычайной ситуацией" - именно такой прогноз сделал глава одной из крупных немецких энергетических компаний Uniper. По словам руководителя французского TotalEnergies, в отличие от нефти российский газ в нужных объёмах заменить просто нечем.

"Если мы остановим российский газ, мы знаем, что у нас возникнут проблемы в январе 2023 года. Нам придётся поставлять газ не частным лица, а оставить для европейской промышленности", - заявил Патрик Пуянне, гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

По поводу относительно безболезненного отказа от российской нефти европейцы явно горячатся. Москва рынок сбыта переориентирует, но цена на черное золото может улететь в космос. И 300 долларов за баррель окажутся не пределом. А если у кого-то из других поставщиков произойдет внештатная ситуация, и на рынке за минусом российской станет еще меньше нефти?

Специалисты МЧС России по Краснодарскому краю и сотрудники Росприроднадзора с вертолета осматривают акваторию Черного моря. В иллюминатор видно берег Новороссийска. Накануне в местном порту из-за сильнейшего шторма пострадали выносные причальные терминалы, из которых черное золото танкерами отправлялось на мировые рынки. Благодаря оперативно принятым мерам разлива нефти и экологической катастрофы удалось избежать. Погрузку нефти полностью остановили, поломки обнаружили в двух секциях. Ремонт займёт до 2 месяцев. Но деталей нет - санкции.

"Мы столкнулись с недобросовестным поведением наших партнёров. Поставщики иностранные, непосредственно которые поставляют и поставляли до этого, они официально нас известили, что отказываются дальше с нами сотрудничать, и поставки произведены не будут", - сообщил Николай Горбань, генеральный директор "Каспийского трубопроводного консорциума".

Таким образом, по независящим от него причинам, "Каспийский трубопроводный консорциум" не сможет выполнить все свои обязательства перед потребителями нефти. Объёмы отгрузки сократятся в 3-5 раз. Из Новороссийского порта казахстанская нефть переправлялась танкерами в Италию, Францию, Испанию и ряд других стран. Сейчас Нур-Султан прорабатывает альтернативные маршруты доставки своей нефти покупателям, но на это уйдет время. Платить за дефицитный товар придется дороже. И Америка со своими запасами никого не спасет.

— Высокая цена на энергоносители больно бьёт по простым людям. На американскую сырую нефть цена в понедельник подскочила на 70 процентов. Что будет, если Европа прислушается к требованию США о запрете на российскую нефть?

Ответ очевиден: те, кто пойдут на поводу у США и введут санкции против российских углеводородов, будут платить больше.

"Рост цен на энергоресурсы может быть непредсказуемым. Объявленный США запрет на поставки российской нефти стал одной из причин роста цен на топливо. В США с начала этого года рост цен составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов на рынке всего 3%. Наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя очевидно, что наша страна никакого отношения к этому не имеет", - убежден вице-премьер России Александр Новак.

Те же страны, которые, как, например, Венгрия не поддержат рестрикции, смогут заключить долгосрочные контракты и обеспечить себе энергетическую безопасность.

Лилия Акиньшина, Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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