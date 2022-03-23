Лавров назвал русофобию в странах Запада приговором цивилизации

Маски сорваны, убежден глава МИД России

Европа показала свою ненадёжность как партнёр, поэтому Россия впредь не намерена зависеть от Запада. Для тех государств, которые захотят сотрудничать с качественно новых позиций - на равных - двери будут открыты. Об этом сегодня заявил глава МИДа Сергей Лавров. Пыл инициаторов санкций против нашей страны уже начинает остывать, меняется агрессивная риторика в адрес Москвы. Так, канцлер Германии Олаф Шольц вынужден был напомнить партнёрам об опасности обратного эффекта введения односторонних рестрикций. Последствия с каждым днём становятся всё ощутимее.

Это заявление Олаф Шольц делает в Бундестаге, отвечая тем, кто призывает к введению бесполетной зоны на Украине или отправке в страну миротворческих сил альянса. Единственное, на что согласна Германия - это помощь деньгами и ограниченным списком вооружений.

"Германия поставляет Украине противотанковое и средства ПВО, оборудование и боеприпасы. Европейский союз дополнительно выделит миллиард евро на военную помощь", - заявил Шольц.

ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки. Это тоже аккуратная военная поддержка. Не всё так однозначно и в вопросе санкций - разорять себя, отказываясь от российского газа, Германия не намерена. Европа всё чаще ищет компромиссы между потерями в собственной экономике и евроатлантической солидарностью.

На таком фоне в США заговорили о необходимости укреплять единство западных союзников против России - для этого Джо Байден несколько дней проведёт в Европе. Вашингтон анонсирует новые санкции, в том числе энергетические, которые могут быть объявлены в четверг.

"Президент Байден присоединится к нашим партнёрам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения уже существующих, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить их надёжное исполнение", - сообщил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Вашингтон пытается давить и на Пекин, чтобы Россия не могла получить поддержку Китая. Госдеп США даже объявил о новых санкциях против КНР. Ограничения введены против ряда неназванных китайских чиновников, якобы они виноваты в нарушении прав уйгуров. Под похожими предлогами накладывались первые односторонние санкции и на Россию - так что всё это выглядит, как очевидная попытка закинуть пробный шар в сторону Китая. Однако Пекин явно не согласен на установление американских порядков в мире. Едва в Белом доме заикнулись о возможном исключении России из G20, в Поднебесной дали понять, что такого не будет.

"G20 - это главный форум международного экономического сотрудничества, объединяющий крупнейшие экономики мира. Россия является важным членом, и ни один член не имеет права лишать членства какую-либо страну", - говорит Ван Вэньбинь, представитель МИД Китая.

Но маховик западной истерии продолжает раскручиваться. Варшава планирует выслать из страны около 40 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В Москве уже заявили, что этот шаг не останется без внимания. Всё это похоже на подарок Байдену, который планирует посетить Польшу - главного антироссийского союзника в Европе. Американский президент заявил, что Россия может применить химическое оружие. Всё это похоже на подготовку очередных провокаций, для убеждения западной аудитории в том, что Москва развязала этот конфликт. Хотя на деле в Вашингтоне поддерживали радикализацию Украины, её милитаризацию и очевидно знали о планах по военному вторжению в Донбасс, а потом и в Крым.

"Мы надеялись, что Украина не будет готовиться к удару по Донбассу и рассчитывали на прорыв переговоров в "нормандском формате". Но в течение пары дней нашим военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина собирается начать наступление на Донбасс. Были прямые указания на это. Никто не слушал озабоченности России. Никто не предупреждал украинцев о том, что наступать не следует. Никто не подталкивал их к урегулированию в рамках "нормандского формата", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теперь дело дошло до уничтожения всего русского в мире. Вот на бытовом уровне - какой-то украинский беженец крушит российский магазин в Германии. А это уже пример из сферы искусства - в Лондонской национальной галерее переименовали работы Эдгара Дега. Серия картин французского импрессиониста всегда называлась "русские танцовщицы" - теперь они везде именуются как украинские. И даже исключительно западные компании подвергаются травле. Пользователям соцсетей показалось, что бренд люксовой одежды на своих аксессуарах разместил букву Z – что, конечно, просто случайность. Но соцсети полны гневными комментариями. Того и гляди - на Западе начнут уничтожать любого за связь с русской нацией. Вот только в истории подобное уже случалось. Об этом сегодня студентам МГИМО рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Маски сорваны. Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать, уничтожать всё русское. Уже весь мир получил команду, весь Запад просвещённый! Когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт и зашёл в какой-то магазин, где тебя приняли за русского. Я уже не говорю про то, что творится со спортом, с нашими паралимпийцами - это издёвка! Это приговор западной цивилизации! Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей!" – прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

СМИ Испании написали, что в плен к русским под Харьковом попал их гражданин. На фото он красуется под флагами запрещённого в России "Правого сектора" (деятельность организации в России запрещена). Но западным читателям сообщили, что этот человек на Украине занимался гуманитарными вопросами. Но всё это выглядит нелепо - и вряд ли чем-то можно оправдать участие националистов в рядах ВС Украины. Вот что об этом думает бывший радикальный исламист Мааджид Наваз: "Люди скажут, в каждой стране есть расисты. Но тут верна другая аналогия. Брать в союзники нацистов против Путина, это такой же абсурд, как брать в союзники ИГ ("Исламское государство" - террористическая организация, ее деятельность в России запрещена). Это вооруженные до зубов экстремисты".

И вопрос в том, как долго Украина сможет прикидываться бедной овечкой. В Норвегии уже заговорили о том, что украинским беженцам не стоит задерживаться в их стране. И выразили желание быстрее вернуть всех приехавших людей обратно, к себе домой.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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