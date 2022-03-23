Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией

Президент Украины также посоветовал японцам "забирать" свои компании с российского рынка

Минобороны России сегодня впервые показало кадры, как корабль ВМФ наносит удары по военной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами "Калибр". Залпы также произведены из берегового комплекса "Бастион". В результате уничтожен крупный арсенал с техникой ВСУ. Помимо этого, российскими системами ПВО в воздухе сбиты украинский бомбардировщик Су-24 и 16 беспилотников. Всего за сутки поражены 97 объектов украинской армии. В Донбассе националисты вновь обстреляли Донецк. Повреждены несколько подстанций, из-за чего без электроснабжения остались свыше 30 тысяч человек.

По объектам военной инфраструктуры Украины работает береговой комплекс "Бастион". С позиций последовательно стартуют три ракеты. С кораблей ВМФ России огонь ведётся при помощи крылатых ракет "Калибр". Несмотря на то, что цель может находиться в тысячах километров, все удары - исключительно высокоточные. При помощи воздушной разведки была обнаружена стоянка зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории промзоны на окраине Киева. После чего уничтожена. Звено ударных вертолётов Ка-52 ракетным залпом накрыло ещё один ангар, с хранящимся там вооружением и боеприпасами.

"За сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе 6 "Бук-М1", один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса", 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

При поддержке российских военных армия ДНР освободила населённый пункт Верхнеторецкое. Взята под контроль железнодорожная станция Новобахмутовка. Бои ведутся в Новомихайловке и Марьинке.

"ВСУ за 8 лет устроили здесь большую крепость. Каждая улица - определённая крепость. Каждый дом. И ребята, чтобы выбить их, - это много усилий надо", - рассказал офицер НМ ДНР, позывной "Седой".

Эти окопы в Марьинке оборудовали украинские войска. Теперь они служат укреплением для военнослужащих Донецкой народной республики. В населённом пункте уже давно не осталось местных жителей, потому что каждый дом, каждая дорога заминированы. "Ни вправо, ни влево нельзя уходить. Мины. Чуть с тропинки сошёл - ноги нету", - заявил офицер НМ ДНР.

Свои позиции украинские войска покидали в спешке. Бросали оружие и боеприпасы. Бойцы ДНР уверяют, что среди ВСУ есть иностранные наёмники, которые не понимают русский язык. С ними пытались общаться, предлагая сдаться.

"Они на танки с автоматами бросаются. Вы можете себе представить? На них идёт танк, они просто берут, стреляют в него с автомата. Это ж бесполезно. Я подозреваю - они под чем-то", - заявил позывной "Тема".

Владимир Зеленский опять по интернету стучится в двери зарубежных парламентов. На этот раз - японского. Общаясь с израильским кнессетом, Зеленский вспоминал Холокост, теперь завёл речь о ядерных катастрофах.

"24 февраля по этой земле поехала российская техника, поднимая радиоактивную пыль по ветру. Чернобыльская станция была захвачена. Силой и оружием", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Пробивает японцев на эмоции. Но это всё манипуляция, актёрский приём. Для того, чтобы выпросить помощь. Хоть в чём-то.

"Призываю объединить усилия стран Азии - ваших партнёров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мира. Остановила цунами своего жестокого вторжения в нашу державу. Необходимо эмбарго на торговлю с Россией. Необходимо забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Необходимо ещё больше помогать нашей стране. Нашим защитникам, нашим войнам. Уже сейчас надо думать про будущее Украины", - сообщил Зеленский.

В российском МИД отмечают, что переговоры с украинской стороной идут очень тяжело. Официальный Киев постоянно отказывается от предложений, в том числе тех, которые сам же и выдвигал. Тем самым у наших дипломатов складывается впечатление, что переговорный процесс умышленно затягивают, с целью максимально драматизировать ситуацию на Украине. Дать основание Зеленскому поплакаться западным партнёрам.

"После каждого такого выступления, на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО. Вот польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, что надо направлять миротворцев туда. Они понимают, о чем ведут речь? Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских ВС, которое все не только хотели избежать, оно не должно состояться в принципе", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

При этом украинские власти категорически запрещают своим гражданам эвакуироваться в Россию на территории, подконтрольные российским военным или в народные республики. Только на запад.

"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как "живым щитом" и не блокировали их выход в Россию", - говорится в сообщении МИД России.

Те люди, которые смогли выйти, из того же Мариуполя, рассказывают об абсолютно разном отношении к себе со стороны тех, кого весь Запад в приступе украинофильства называет агрессорами.

– Зашли к нам в подвал... Проверили, нет ли у нас синяков от автоматов. Говорят, уходите - будет жарко.

И так называемых защитников народа Украины.

— Приезжали во двор к нам в центре города и требовали у людей машины, чтобы вывозить раненых. На что люди кричали, когда вы наших детей вывезите? В воздух стреляли в ответ.

Часть Мариуполя ещё находится под контролем националистических батальонов. Но и у них нервы уже не выдерживают. Пытаются покинуть город под видом мирных жителей. Этот военный где-то раздобыл женскую шубу. На КПП явился в мехах и макияже. В таком виде и отправился под арест.

Дмитрий Гусев. Иван Колесников. Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"