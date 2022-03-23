Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса

Льготные кредиты на инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики Москвы

Программа льготного кредитования и грантов для малого и среднего предпринимательства стартует в Москве. Об этом сегодня объявил Сергей Собянин на встрече с представителями столичного бизнес-сообщества.

"Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, и москвичи как раз пользуются их услугами повседневно, каждодневно. Это и торговля, и общепит, и услуги, и строительные предприятия, производства, IT-компании, креативный бизнес, огромное количество инновационных компаний, которые создают технологические заделы будущего нашего города и нашей страны. Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают примерно 4 миллиона человек, это еще, конечно, и социальная задача - сохранить рабочие места. У нас появляются не только новые проблемы, но и новые возможности, как всегда в любом кризисе, которые мы переживали с вами уже неоднократно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Льготные кредиты на инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики Москвы. Размер ставки будет равен 15%, а срок субсидирования достигнет 12 месяцев. Максимальный размер кредита для малого и среднего бизнеса - 50 миллионов рублей.

Гранты на проекты по импортозамещению также не будут ограничены профилем бизнеса. Их направят на создание производства товаров и услуг, необходимых городу в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства. Максимальный размер гранта - 100 миллионов рублей.

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