Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Скорпионам советуют заняться развитием талантов, а водолеям звезды могут предложить новые источники дохода

Овны

У вас начинается новый этап в жизни. Каким он будет – покажет лишь личный гороскоп. А пока есть возможность сосредоточиться на себе, прислушаться к своим желаниям.

Тельцы

Это день захватывающего общения! Вы сегодня сможете познакомиться с необычным человеком или вступите в новую группу в интернете, где будет очень интересно.

Близнецы

Вам захочется преобразований на работе и в бизнесе, новых задач, методов, подходов. Это также прекрасный день для того, чтобы разобраться с новыми программами, приложениями.

Раки

Где бы вы ни находились сегодня и что бы ни делали, вас могут посетить тревожные мысли или чувство вины. Важно не загонять их внутрь, а разобраться и выяснить причины.

Львы

Желание контролировать все и всех для вас не новость, но сегодня оно может помешать вам. Борьба за власть хорошо держит в тонусе, но вам лучше заниматься своими делами!

Девы

Многим из вас предстоит непростой разговор с любимым человеком, другом, партнером или ребенком. Будьте очень деликатны, чтобы этот день не оставил шрамы на отношениях.

Весы

Звезды советуют почаще выходить на свежий воздух и наслаждаться весной всеми способами. Проветрите комнаты, снимите зимние шторы, впустите солнышко в свой дом.

Скорпионы

Почему бы вам не заняться всерьез развитием своих талантов – пойти учиться, например? А если вы давно мечтаете о новой прическе или обновлении гардероба – вперед! Звезды дают зеленый свет!

Стрельцы

Вы можете сегодня не дождаться благодарности или понимания от близкого человека. Временное ухудшение отношений – это нормально, если вы не будете это драматизировать.

Козероги

Вас ждут удачные покупки и поездки, вы будете везде оказываться вовремя и встретите вежливый прием. Важно и самим демонстрировать открытость и доброжелательность к миру.

Водолеи

Следите внимательнее за информацией: звезды могут предложить вам новые источники дохода. Будьте настойчивы и изучайте опыт реальных людей, но не рекламу.

Рыбы

Звезды дают вам шанс избавиться от травмирующих воспоминаний или печального детского опыта. Сегодня отличный день для психотерапии, творчества, работы с внутренним ребенком.

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