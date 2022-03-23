Путин: ажиотажный спрос на продовольствие спал

На мировых рынках наблюдается рост цен

Президент России Владимир Путин оценил в среду на совещании с кабмином спрос на продовольствие в стране на фоне западных санкций из-за ситуации на Украине.

Как заметил глава государства, на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, что связано с рядом объективных обстоятельств.

"Но и то, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос... правда, мы видим, что он фактически уже спал", - цитирует российского лидера РИА "Новости".

Ранее Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения России. Среди мер значится в том числе оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, а также на медицинские изделия и лекарства. Особо отмечено, что власти должны принимать меры по устранению повышенного спроса.

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