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На месте крушения Boeing в Китае обнаружены останки погибших

17:50
  • среда
  • 23 марта 2022

Черный ящик доставлен на расшифровку в Пекин

Спасатели обнаружили на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае останки погибших людей, передает со ссылкой на местные власти ТАСС.
На борту разбившегося Boeing 737 были только китайские граждане

Уточняется, что также найден черный ящик - это речевой самописец в кабине экипажа. Он доставлен в Пекин, специалисты уже приступили к расшифровке.

21 марта лайнер выполнял рейс Куньмин-Гуанчжоу. Самолет упал в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

СМИ пишут, что предварительной причиной авиакатастрофы считается отказ двигателя.

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