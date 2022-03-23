На месте крушения Boeing в Китае обнаружены останки погибших

Черный ящик доставлен на расшифровку в Пекин
Спасатели обнаружили на месте крушения Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае останки погибших людей, передает со ссылкой на местные власти ТАСС.
Уточняется, что также найден черный ящик - это речевой самописец в кабине экипажа. Он доставлен в Пекин, специалисты уже приступили к расшифровке.
21 марта лайнер выполнял рейс Куньмин-Гуанчжоу. Самолет упал в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.
СМИ пишут, что предварительной причиной авиакатастрофы считается отказ двигателя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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