ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Норильске

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины

В Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, его планировал сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ и СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Норильска", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что дело завели по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства, текст с присягой на верность главарю ИГ. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

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