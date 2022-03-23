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Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

16:43
  • среда
  • 23 марта 2022

Внимание было сконцентрировано на проблематике переговоров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. Внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей.

"Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах", - указывается в сообщении на сайте президента.

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