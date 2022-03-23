Глава Минздрава призвал не делать запасов лекарств

Медикаменты в полном объеме поставляются в лечебные сети

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в среду на совещании президента с членами правительства, что у производителей и дистрибьюторов проблем с производством лекарств и запасами нет.

"В настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Он также рассказал, что поставщики отмечают возвращение потребления к объемам марта прошлого года.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что крупнейшие производители и дистрибьютеры лекарств продолжают работать в плановом режиме, а отсутствие некоторых препаратов в аптеках связано с нездоровым ажиотажем.

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