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РКН составил протокол на сервис "Яндекс.Еда"

17:53
  • среда
  • 23 марта 2022

Сервис допустил утечку данных пользователей

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"За нарушение российского законодательства в сфере персональных данных", - говорится в сообщении.

Ранее в организации подтвердили факт утечки личных данных клиентов сервиса. Теперь "Яндекс.Еде" грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Как уточнили в РКН, ресурс, где опубликовали данные утечки из сервиса, заблокирован. Он внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

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