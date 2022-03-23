РКН составил протокол на сервис "Яндекс.Еда"

Сервис допустил утечку данных пользователей

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За нарушение российского законодательства в сфере персональных данных", - говорится в сообщении.

Ранее в организации подтвердили факт утечки личных данных клиентов сервиса. Теперь "Яндекс.Еде" грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Как уточнили в РКН, ресурс, где опубликовали данные утечки из сервиса, заблокирован. Он внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"