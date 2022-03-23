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В одном из сел Белгородской области взорвался украинский снаряд

19:07
  • среда
  • 23 марта 2022

Введен режим ЧС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в одном из сел региона взорвался прилетевший со стороны Украины снаряд. Есть пострадавшие.

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"Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", - также сказано в сообщении.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается помощь.

СМИ передают, что в результате взрыва оказался поврежден жилой дом.

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