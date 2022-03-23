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Новак рассказал о последствиях ограничения закупок нефти и газа

18:55
  • среда
  • 23 марта 2022

Грядет постепенное перераспределение потоков

Вице-премьер России Александр Новак назвал нынешний рынок энергоресурсов достаточно сбалансированным.

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"Любой отказ или сокращение производства приведет к тому, что вырастут цены, причем тут трудно спрогнозировать, какие будут цены", - уточнил заместитель председателя правительства, которого цитирует "Интерфакс".

Как заметил Новак, баррель нефти может в перспективе стоить 500 долларов, тысяча кубометров газа - 4000 долларов.

По словам вице-премьера, если из других рынков будут перенаправляться какие-то объемы в Европу, там будут высвобождаться соответствующие объемы, грядет постепенное перераспределение потоков, налаживание новых логистических цепочек.

При этом Новак подчеркнул, что доллары и евро сегодня нельзя считать надежными валютами.

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