Российское посольство в Варшаве покинут три четверти сотрудников

Польша подводит отношения с Россией к фактическому обнулению

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское диппредставительство в Варшаве покинет порядка трех четвертей состава.

"В результате мы лишаемся где-то трех четвертей, если не больше, своего дипломатического оперативного состава. Это, конечно, очень сильно подрезает наши возможности для нормальной работы", - сказал дипломат в эфире канала "Россия-24".

По словам Андреева, это беспрецедентный случай, но при этом логичное развитие российско-польских отношений, которые "давно катятся по наклонной".

Как добавил посол, своими действиями Польша подводит отношения с Россией к фактическому обнулению.

Ранее Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в "разведывательной деятельности". Москва пообещала дать соразмерный ответ.

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