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Путин и премьер Израиля обсудили спецоперацию на Украине

19:15
  • среда
  • 23 марта 2022

Президент России также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса. Президент также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни.

"Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учётом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", - сообщили в пресс-службе Кремля.

24 февраля Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса. В настоящее время Украина и Россия ведут переговоры. 

21 марта Беннет заявил, что Москве и Киеву удалось достичь прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако разногласия еще остаются.

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