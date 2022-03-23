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Названа задолженность по зарплате в России

19:22
  • среда
  • 23 марта 2022

В марте по сравнению с февралем показатель вырос

Как следует из материалов Росстата, на которые ссылается ТАСС, на 1 марта 2022 года задолженность по заработной плате в России составила 930,9 миллиона рублей.

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По сравнению с началом февраля показатель увеличился на 15,9 миллиона. Из общей суммы на образовавшиеся в 2022 году долги приходится 113,2 миллиона рублей, в 2021-м - 244,1 миллиона, в 2020 году и ранее - 573,6 миллиона рублей.

Уточняется, что доля работников страны, перед которыми есть долги, - менее 1%. Чаще всего такая ситуация складывается в обрабатывающем производстве, а также на транспорте и в строительстве.

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