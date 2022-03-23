У России возникли трудности с финансированием посольств

Идет диалог с властями соответствующих стран

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал о сложностях с финансовым обеспечение посольств за рубежом. Связаны они с западными санкциями в отношении Москвы.

"Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идет диалог по этим вопросам с властями стран пребывания, там где эти трудности возникают", - уточнил замглавы МИД (цитата по РИА "Новости").

Он призвал всех участников процесса проявлять благоразумие.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа показала свою ненадежность как партнер, поэтому Россия впредь не намерена зависеть от Запада. При этом для тех государств, которые захотят сотрудничать с качественно новых позиций, двери будут открыты.

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