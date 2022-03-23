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Песков сообщил об увольнении Чубайса по собственному желанию

20:02
  • среда
  • 23 марта 2022

Он оставил пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию

Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. О его местонахождении не сообщается. Предварительно, он уехал из России.

"Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал или не уехал - это его личное дело", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России.

Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 года. До этого в течение 12 лет Чубайс руководил "Роснано".

Ранее председатель фонда "Сколково", экс вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост.

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