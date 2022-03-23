СК расследует взрыв украинского снаряда в Белгородской области

Был поврежден жилой дом

Следственный комитет начнет расследование по факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Соответствующее распоряжение дал председатель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении пресс-службы СК.

Ранее в среду стало известно, что в районе населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка взорвался снаряд, который был выпущен с территории Украины. Губернатор региона указал, что есть пострадавшие.

СМИ уточнили, что в результате взрыва был поврежден жилой дом, у него рухнула стена.

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