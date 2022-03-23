ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК расследует взрыв украинского снаряда в Белгородской области

20:13
  • среда
  • 23 марта 2022

Был поврежден жилой дом

Следственный комитет начнет расследование по факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Соответствующее распоряжение дал председатель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Авиация России поразила 86 военных объектов Украины
"Просматриваются элементы прогресса": генсек ООН о переговорах по Украине

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении пресс-службы СК.

Ранее в среду стало известно, что в районе населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка взорвался снаряд, который был выпущен с территории Украины. Губернатор региона указал, что есть пострадавшие.

СМИ уточнили, что в результате взрыва был поврежден жилой дом, у него рухнула стена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хвостовик мины
Хвостовик мины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.