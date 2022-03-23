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Авиация России поразила 86 военных объектов Украины

20:08
  • среда
  • 23 марта 2022

Российские ВС за день продвинулись на два километра

Российские ВС за день продвинулись на два километра на Украине. В настоящее время они ведут бой против ВСУ у населенного пункта Новомихайловка.

Военные ДНР ведут бой за населенные пункты Каменка и Новобахмутовка. Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В сообщении МО, которое поступило в редакцию "ТВ Центра", говорится, что авиация России поразила 86 военных объектов Украины, в том числе 6 командных пунктов и три склада с боеприпасами.

Также уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в Изюме, Киеве и Харькове.

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