Путин потребовал сохранить ассортимент товаров после ухода иностранных компаний

У россиян появилась уникальная возможность для развития собственного производства, напомнил президент

Россия перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Речь шла о мерах по смягчению воздействия санкций на экономику страны, в том числе о новых программах поддержки граждан и бизнеса. Также обсуждали тему продовольственной безопасности в условиях ухода иностранных производителей из России.

На совещании с правительством Владимир Путин делает сенсационное заявление, способное не только изменить правила мировой торговли энергоресурсами, но и скорректировать валютно-финансовую систему. В условиях беспрецедентных санкций Запада Россия, говорит президент, будет продавать газ в недружественные страны исключительно за рубли.

"Рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот "коллективный Запад" фактически подвёл черту под надёжностью своих валют - перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнём с этого, с нашего природного газа - переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах. При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика", - заявил Путин.

Не оставит Москва без ответа и запрет нашим судам заходить в иностранные порты, заявляет Михаил Мишустин. Ответ этот станет зеркальным, однако каждое решение по конкретному государству будут принимать отдельно. Особое внимание - авиаотрасли. Правительство принимает меры, чтобы скорее вернуть в небо российские самолеты: активно переводит их в отечественный реестр, работает над обеспечением безопасности полетов. Помощь предусмотрена также для малого бизнеса. В частности, в некоторых отраслях срок уплаты налога по упрощенной схеме будет продлён на полгода. Комплекс мер разработан также для поддержки граждан.

"Главное сейчас - поддержать людей. Подписано постановление о максимальном размере займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Они смогут это сделать до конца сентября при условии, что их доходы снизились на 30 процентов по сравнению со средним уровнем предыдущего года", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Важнейшая тема - продовольственная безопасность. Глава Минсельхоза вновь подчеркнул: у России с этим проблем нет. Дефицита товаров ждать не стоит.

"В целом российский АПК справится с любым, в том числе с существенно возросшим спросом на продовольствие. В первую очередь это сахар, здесь ситуация связана с тем, что оптовики заранее смогли приобрести большие объёмы продукции и неохотно сбывали её в розницу. Мы производим достаточное количество сахара, в том числе в связи с потребностями рынка расширяются посевные площади под сахарную свеклу", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Я надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательным образом следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях. Степень надежности у нас в этом смысле достаточно большая. И здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - призвал глава государства.

Нет в России и нехватки медикаментов. В начале марта некоторые препараты действительно исчезли из аптек. Речь, к примеру, о лекарствах против заболеваний щитовидной железы. Однако, как объясняет глава Минздрава, связано это было с резким скачком спроса. Люди скупали жизненно важные медикаменты впрок. Реальных же поводов для паники не было и нет.

"У производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет. И в настоящее время данные лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети. Делать запасы не нужно. Мы вчера собирали поставщиков крупных федеральных - они отмечают, что уже сегодня потребление возвращается на объемы марта 2021 года", - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ситуация в целом стабильна и на рынке непродовольственных товаров, докладывает глава Минпромторга. Последствия ухода из России иностранных производителей будут компенсированы.

"Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. И в отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от 2 недель до трех месяцев в торговле. По всем этим товарным группам потребности внутреннего рынка обеспечивают и российские предприятия, и транснациональные компании. Причем мировые производители, имеющие мощности в России, не собираются их останавливать и не хотят терять свою долю", - заверил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Это совершенно очевидно. Я прошу вас следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен, чтобы люди могли выбирать из того, что предлагается на рынке", - сказал Путин.

Обсуждали на совещании также вопрос жилищного кредитования. Решено, что программ семейной, сельской и дальневосточной ипотеки изменения не коснутся. Однако в остальных случаях ставку по льготным кредитам всё же увеличат.

"Поднять ставку до 12 процентов - в сегодняшних условиях это неплохая ставка, сумму кредитов для 4 регионов, где стоимость недвижимости высокая - Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская - поднять до 12 миллионов. А для всех других регионов ставку поднять с 3 до 6 миллионов. Будем смотреть, как эта программа заработает и при необходимости будем ее корректировать", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом в правительстве заверили: платежи по кредитам, которые были оформлены до повышения Центробанком ключевой ставки, останутся прежними. Владимир Путин, в свою очередь, отметил: даже в нынешних непростых условиях важно сделать все, чтобы жильё продолжало строиться, а российские семьи были обеспечены реальной возможностью его приобрести.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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