Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Мэр встретился с представителями столичного бизнес-сообщества

Масштабная программа льготного кредитования и грантов для малого и среднего предпринимательства стартует в Москве. Об этом сегодня объявил Сергей Собянин на встрече с представителями столичного бизнес-сообщества. Они обеспечивают работой миллионы людей, и жители города ежедневно пользуются их услугами. По мнению мэра Москвы, сейчас у небольших предприятий появляются новые возможности.

4 миллиона 200 тысяч человек – столько москвичей сегодня задействованы в сфере малого и среднего бизнеса. Сохранить эти рабочие места – лишь одна из задач, подчеркнул Сергей Собянин. В сложных экономических условиях важно развивать отрасли целиком.

"Основу современной экономики создают как раз именно малые и средние предприятия, и москвичи как раз пользуются их услугами повседневно, каждодневно. Это и торговля, и общепит, и бытовые услуги, и строительные предприятия. Целый ряд решений правительство России уже приняло; принят целый ряд пакетов поддержки бизнеса правительством Москвы. Мы видим, что многие вопросы начинают решаться", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Одной из самых востребованных мер поддержки должна стать городская программа льготного кредитования в сегменте массового спроса. Займы по льготной ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств и инвестиции смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Максимальный размер кредита - 50 миллионов рублей.

Кроме того, учреждены гранты на импортозамещение и тестирование инновационной продукции. Главное условие – должны создаваться производства товаров и услуг, необходимых жителям города в сферах здравоохранения, ЖКХ и транспорта, безопасности и строительства.

"Таких проектов много в России. Более 90 процентов российского франчайзинга было импортозамещено после всей серии событий, которые были в истории у малого и среднего бизнеса и бизнеса вообще в России. Поэтому мы говорим, что, несмотря на новости, что международные корпорации уходят, есть кем их заменить. И также готовность развиваться на экспорт есть", - заявил Василь Газизулин, руководитель компании Topfranchise.

Одна из участниц встречи предложила создать в столице фуд-технопарк с производственными цехами, складами, пищевыми лабораториями и даже кулинарным коворкингом. На площадке можно будет выпускать продукцию, в том числе для детей в возрасте от полутора лет и для взрослых, которым необходимо диетическое питание.

"К сожалению, мы сейчас не можем в полной мере осуществлять выпуск той продукции, которую мы хотим. Нам не хватает технопарка в Москве. У нас много технопарков, они все замечательные. Но для продуктов питания нужны определенные условия", - указала Елена Шифрина, генеральный директор ООО "Биофудлаб".

"Идея хорошая. Вы правильно сказали, что такие проекты среднесрочной перспективы - мы ими занимаемся. Мы знаем потребности пищевой промышленности. Поэтому прошу вместе с департаментом инвестиций и промышленности дать свое видение такого кластера, чтобы мы могли подобрать площадь, инвестора", - поручил Собянин.

Среди других мер поддержки малого и среднего бизнеса – инвестору будут компенсировать до 50 процентов затрат при покупке оборудования, программного обеспечения и объектов капитального строительства.

Также власти обещают снизить административное давление на предпринимателей. Только в марте контрольные органы прекратили около 24 тысяч проверок, а сроки на устранение нарушений продлены на три месяца.

Егор Киселёв, Илья Ушаков, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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