Украина отреагировала на заявление Путина о переводе оплаты за газ в рубли

Россия открыла "антиевропейский фронт", заявили в офисе президента Украины

После заявления Владимира Путина доллар и евро начали дешеветь. А цены на сырьевых площадках - наоборот - резко пошли вверх. Стоимость газа сегодня превысила 1500 долларов за кубометр, а баррель нефти дороже уже 120 долларов. Панические настроения усилились ещё и после того, как на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" под Новороссийском на время ремонта прекратили отгрузку чёрного золота для мировых потребителей. В ближайшие полтора - два месяца поставки нефти в Италию, Францию и ряд других стран по этой системе снизятся в 3-5 раз.

Первым на заявление российского президента о переводе платежей за газ в национальную российскую валюту отреагировал доллар. Пока еще не рухнул, но опускался ниже психологической отметки в 100 рублей. А ведь еще утром был 104. Буквально через час после сенсационного для рынка углеводородов поручения Владимира Путина за банкноту с портретом Джорджа Вашингтона на Московской бирже давали всего 95 рублей.

"Мы не первый раз пытаемся ввести возможность торговли нашими энергоресурсами за рубли или за другие валюты, не связанные с долларом. У нас есть отношения с Китаем за юани, но не в полном объёме… В целом, для России это очень знаковое событие, для Европы - очень важное событие для всей экономики и для энергетической политики. И для мира это очень такой тоже определенный этап изменения структуры мировой торговли", - заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Параллельно с укреплением рубля к иностранным валютам растут цены и на сырьевых площадках. Стоимость барреля нефти марки Brent перевалила отметку в 121 доллар. Существенное влияние на это оказывают и панические настроения. Все боятся дефицита. Накануне мировые потребители газа, казалось бы, немного выдохнули - голубое топливо торговалось на самых низких с начала марта отметках - 1200 долларов за тысячу кубометров. Заявление Владимира Путина мгновенно увеличило цену до 1350, а затем и вовсе до полутора тысяч. Это пока еще в долларах.

Первое заявление пришло из Киева. Именно оттуда, продолжая прокачивать наш газ, громче всех кричали - покарать Россию санкциями и изолировать от всего мира. А тут Москва сделала неожиданный ход.

"Россия открыла и полноценный антиевропейский фронт. Пока что финансовый. Это, по мнению России, явно спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит ответное пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Так или иначе, это второй шаг к эскалации", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представители австрийской нефтегазовой компании OMV вдруг вспомнили, что есть такое понятие, как договоренности и контракты. Кстати, именно Вена анонсировала четвертый пакет санкций с акцентом на российских олигархов. И поддерживала все введенные рестрикции против нашей страны. Хотя у Москвы тоже были контракты, причем оплаченные на поставки продукции самого широкого профиля.

"Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты в евро, там ничего другого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами", - заявил Альфред Штерн, глава австрийской нефтегазовой компании OMV.

В договорах действительно прописана валюта платежа. Но в нынешних обстоятельствах, кто и что может помешать "Газпрому" ее изменить? И такие поручения нашему энергогиганту уже даны. Как вариант остается Стокгольмский арбитраж. Но иски просто приведут к разрыву контрактов, и сутяжники останутся без голубого топлива.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Тимм Келер честно признался: отрасль сбита с толку. В Бундестаге разъяснили: технически оплата за топливо в рублях возможна.

"С точки зрения России, это целесообразно, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из России. Но немедленный бойкот российских энергоресурсов имел бы для Европы значительные негативные последствия", - заявил Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата.

Бойкотировать нельзя купить. В санкционном угаре Евросоюз сам же загнал себя в ловушку. Брюссель ведь запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию. Но где же тогда странам Старого Света взять рубли, чтобы расплатиться за наш газ?

"Европейцам понадобится довольно большая масса рублей. И в этом плане удобнее всего подобные объёмы рублей покупать у ЦБ. А европейцы подвели под санкции наш ЦБ. И Владимир Путин об этом говорил, что это нелегитимное решение. Что нас, по сути, обворовали, что заморозили наши валютные резервы. Поэтому, по сути, европейцам тоже говорят, что либо они, если вы хотите нормально работать, нормально, удобно покупать у нас рубли, то снимайте санкции с ЦБ и покупайте у него рубли. То есть, указываем мы на то, что санкции усложняют жизнь всем. По всем бьют, а не только по России", - прокомментировал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности.

У Москвы топливо не пропадет, его есть кому продать. Но в Европе пока только Болгария подтвердила готовность оплачивать газ по новым условиям. Вопрос: как будет выкручиваться остальной Старый Свет?

Подземные резервуары Германии и Франции уже практически пусты. А тут еще и Еврокомиссия со своим решением о разработке законопроекта, обязывающего к началу отопительного сезона заполнять хранилища газа минимум на 80% от их объема. При этом зависимость от его импорта дошла до 90%. Но от воинственной риторики евробюрократы пока не отказываются. Рассчитывают на ветряные мельницы и помощь старшего брата. И пусть заплатят за американский СПГ втридорога, зато будут считать, что наказали Россию.

"Комиссия предлагает меры, которые позволят нам значительно сократить импорт газа из России. За счет ускорения проектов по возобновляемым источникам энергии. Путем диверсификации нашего снабжения от России к надежным поставщикам. Завтра я обсужу с президентом Байденом приоритеты поставок СПГ из Соединенных Штатов в Европейский союз в ближайшие месяцы", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то время как ЕС в ущерб себе, но назло России полностью отдается на милость Вашингтона, государства Персидского залива не хотят потакать американскому президенту. Так, например, страны ОПЕК не согласны по настойчивому требованию Штатов наращивать добычу нефти, чтобы заместить российскую, которую санкциями пытаются выдавить с мирового рынка. Саудиты и вовсе, похоже, готовы уходить от гегемонии доллара. WSJ выходит с громкими заголовками: "Как Байден потерял Саудовскую Аравию".

"Саудовская Аравия готова продавать Китаю нефть за юани вместо долларов. Это еще одна потеря – потенциально значительная потеря, – которую могут понести Соединенные Штаты из-за пренебрежительного отношения администрации Байдена к своему стратегически важному союзнику. Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Администрация Байдена подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело", - пишет издание.

Если зависимость от российского газа европейцы признают, то по поводу практически безболезненного отказа от нашей нефти явно горячатся. Москва сейчас переориентирует поставки с запада на восток, для остальных цена на черное золото может улететь в космос. И 300 долларов за баррель окажутся не пределом. А если у кого-то из других поставщиков произойдет внештатная ситуация, и на рынке за минусом российской станет еще меньше нефти? Как это, например, случилось с "Каспийским трубопроводным консорциумом". Сильнейший шторм в Новороссийске - выход из строя причальных терминалов, по которым черное золото закачивают в танкеры. Оперативно отремонтировать систему невозможно - из-за санкций иностранные поставщики не отправили уже предоплаченные детали. Как итог - приостановка отгрузки нефти по независящим от нас причинам. Ее недополучат Франция, Италия, Испания и ряд других стран, которые активно голосовали за санкции.

Лилия Акиньшина, Игорь Константинов, Павел Винокуров, "ТВ Центр".

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