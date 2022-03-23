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В Совфеде сообщили о ста тысячах работников в простое

20:45
  • среда
  • 23 марта 2022

Правительство уже расширило действующие меры поддержки

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила в среду, что после приостановки деятельности в России ряда иностранных компаний более 36,7 тысяч организаций заявили об изменении режима занятости работников.

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"36765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режима занятости работников. В простое находятся 95865 человек", - цитирует сенатора РИА "Новости".

Как уточнила Карелова, больше всего предприятий с изменением режима работы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.

По словам вице-спикера, власти в настоящий момент перенастраивают механизмы по поддержке граждан. Правительство уже расширило действующие меры и вырабатывает новые.

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