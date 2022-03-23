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США подготовили новые санкции против россиян

21:30
  • среда
  • 23 марта 2022

О них объявят в четверг

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в среду сообщил о планах Вашингтона ввести новые санкции против России.

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"Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он в беседе с журналистами (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем в Белом доме уточнили, что Штаты не планируют вступать в переговоры, которые ведут делегации России и Украины.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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