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Москва высылает ряд американских дипломатов

21:11
  • среда
  • 23 марта 2022

Сотруднику посольства США вручена соответствующая нота

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, вызванному в ведомство старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников. В ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН они объявлена persona non grata.

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"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - говорится в сообщении.

В начале марта стало известно, что США высылают 12 дипломатов из постпредства России при ООН. В Москве тогда заявили, что готовят ответ на этот шаг.

"Демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора", - сказала представитель МИД Мария Захарова о возможности высылки американских дипломатов из России.

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