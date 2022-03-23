В Москве горячая линия Роспотребнадзора по защите прав потребителей перешла на круглосуточную работу

Операторы консультируют более 300 граждан в сутки

Москвичи смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

При содействии департамента информационных технологий Москвы горячая линия ведомства начала работать с использованием многоканальной телефонии.

С начала работы новой горячей линии операторы консультируют более 300 граждан в сутки.

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