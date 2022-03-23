Минобороны сообщило о развязанном Киевом терроре против своих граждан

В Сумах обстреляли из противотанкового гранатомета санитарный автомобиль

Как сообщили в четверг вечером в Министерстве обороны России, в Харькове украинские радикалы расстреляли во дворе дома жителей, которые попытались покинуть подвал для поиска еды и воды, в Сумах обстреляли из противотанкового гранатомета санитарный автомобиль, четверо медработников погибли на месте.

"Многочисленные свидетельства очевидцев говорят о развязанном официальным Киевом терроре против своих же граждан", - отметили в ведомстве.

По данным российской стороны, в Запорожье и Чернигове командиры нацбатальонов грабят жилые дома.

Из Мариуполя в результате точечной гуманитарной операции удалось эвакуировать 26 иностранных граждан Вьетнама и Иордании. Всего из города эвакуировали 81958 человек. В заложниках у националистов продолжают оставаться 6862 гражданина из 25 стран.

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