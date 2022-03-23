Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Ей было 84 года
Бывшая госсекретарь США (1997-2001 годы) Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Олбрайт в 1997 году стала первой в истории женщиной на посту госсекретаря США. Она ответственна за нормализацию положения на Ближнем Востоке и расширение НАТО. Принимала участие в организации операции альянса в бывшей Югославии.
После ухода с госслужбы Олбрайт основала пару консалтинговых фирм, читала лекции в столичном Джорджтаунском университете, написала несколько книг, пишет ТАСС.
В 2012 году она была удостоена высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"