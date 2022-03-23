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Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

21:43
  • среда
  • 23 марта 2022

Ей было 84 года

Бывшая госсекретарь США (1997-2001 годы) Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Олбрайт в 1997 году стала первой в истории женщиной на посту госсекретаря США. Она ответственна за нормализацию положения на Ближнем Востоке и расширение НАТО. Принимала участие в организации операции альянса в бывшей Югославии.

После ухода с госслужбы Олбрайт основала пару консалтинговых фирм, читала лекции в столичном Джорджтаунском университете, написала несколько книг, пишет ТАСС.

В 2012 году она была удостоена высшей гражданской награды США - Президентской медали свободы. 

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Мадлен Олбрайт
Мадлен Олбрайт
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