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Ассанж вступил в брак в британской тюрьме

22:22
  • среда
  • 23 марта 2022

На церемонию были допущены только четыре гостя и два свидетеля

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в британской тюрьме Белмарш женился на матери его двоих детей Стелле Морис, передает РИА "Новости".
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"Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь", - сказала Морис на выходе из тюрьмы, где она провела четыре часа.

Уточняется, что на церемонию были допущены только четыре гостя и два свидетеля. Сторонники Ассанжа установили около Белмарша свадебный торт с фигурками новобрачных.

50-летний Ассанж содержится в тюрьме Белмарш с 2019 года. Все это время Вашингтон добивается его экстрадиции в США, где основателя WikiLeaks обвиняют по 18 эпизодам утечек секретных материалов Госдепа и Пентагона.

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