Ювелирная коллекция французского дома моды была подвергнута критике

Есть неправильные буквы! Хоть и не из русского алфавита, но русскими присвоены. Граждане свободного мира, уже свихнувшиеся на русофобии, российскую угрозу сердцем чуют. Пропаганду везде различат!

Вот свежий скандал. Известная фирма "Луи Виттон" выпустила браслеты: услада модниц, роскошный аксессуар по цене от 200 тысяч до 4 миллионов рублей. В описании указали, что это сочетание латинских букв L и V, говорят, метафора и символ движения. Но бдительные шизофреники, кто везде видит российскую пропаганду, такое прозевать не могли! И сразу увидели букву Z, которой украшена российская бронетехника. Производители роскошных аксессуаров получили по полной! Комментарии посыпались тысячами.

Русские еще и ракету в космос запустили с буквой Z! Как тут быть, с орбиты возвращать? Паранойя правит миром. Самые прозорливые поняли, что всё не так просто. Ведь Z - это настоящая "зрада"! Измена то есть. Ключевое понятие в украинской националистической политике. Со "зрадой" всегда соседствует П, "перемога". Она же Победа. И весь украинский политический класс уже 8 лет так мотается - от зрады к перемоге - и обратно. То есть русские лишили оппонентов одного из главных символов

Да и артиста Зеленского, ставшего президентом, ласково называли просто Зе. Был у него и Зе-план – как Крым вернуть и в Европу попасть. Лишили человека персонального символа.

Ну а уж если кто наденет браслет с буквой Z, тому санкции и проклятия либерального мира. У которого давно в действительности всё не так, как на самом деле.

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