Эксперт: дедолларизацию в сегменте энергетики запустили сами США

Привязка мировой торговли к американской валюте выгодна далеко не всем

Как покупатели российского газа будут переходить на расчёты в рублях? Следует ли нам расширить практику использования национальных валют в торговле? И подтолкнёт ли это Запад к пересмотру политики санкций?

Ситуацию на мировом нефтегазовом рынке Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час" с главой Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Вопрос о том, что привязка все мировой торговли к доллару является, мягко говоря, невыгодной остальным игрокам. Кроме политических сателлитов США, которые принимают эти правила игры. Действительно, дедолларизация начинается в сегменте энергетики. Этот процесс запустили не мы. Дедолларизацию запустили сами США абсолютно беспардонной политикой наращивания госдолга и поддержания всего мира на долларовом крючке", - рассказал он.

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