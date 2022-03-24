Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих

Российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество

В ходе спецоперации по защите жителей народных республик Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.

Под руководством командира отдельной мотострелковой бригады подполковника Андрея Марушкина в ходе боестолкновений с хорошо подготовленным противником уничтожено 150 националистов и 11 единиц бронетехники. Под личным руководством подполковника Марушкина батальонно-тактическими группами освобождены более 10 населённых пунктов. В его бригаде при этом потерь нет.

Майоры Виктор Визулайнен и Денис Подобедов, заместители командиров зенитно-ракетного полка, руководили противовоздушной обороной аэродрома, который обстреливали из реактивной системы залпового огня "Смерч". Благодаря грамотным действиям командиров и слаженной работе экипажей все ракеты были уничтожены ещё на подлёте, благодаря чему удалось избежать потерь среди личного состава и военной техники российского подразделения.

Подполковник, заместитель командира отдельной инженерной бригады Владислав Гущерев организовал отражение атаки националистов во время наведения понтонной переправы на особо опасном участке реки. Благодаря умелым действиям подполковника Гущерева и слаженной работе бригады задача была выполнена в кратчайшие сроки, и российские подразделения смогли продолжить наступление.

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