Совбез ООН не поддержал гуманитарную резолюцию по Украине

За документ проголосовали только Россия и Китай

Отказ Совбеза ООН от российской резолюции по Украине позволит Киеву и дальше использовать людей в качестве живого щита. Об этом заявил постпред нашей страны в организации Василий Небензя.

Документ, подготовленный Россией, призывает к прекращению огня и добровольной беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц из зоны боевых действий. Кроме того, в тексте содержится требование исключить использование гражданской инфраструктуры для организации военных объектов, а также не размещать их в густонаселённых районах. Однако проект не был принят. За него проголосовали только Россия и Китай, передает "ТВ Центр".

"Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали сегодня из уст некоторых делегаций, в частности, делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы тогда в таком случае воздержались по этой резолюции. Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, каковы истинные мотивы вашего воздержания. Не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили", - сказал Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"