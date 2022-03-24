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Renault Group объявила о приостановке работы в России

08:48
  • четверг
  • 24 марта 2022

Компания привет решение о своей доле в АвтоВАЗе позднее

Французский автопроизводитель Renault Group принял решение приостановить работу в России. Об этом в компании сообщили вечером среды, 23 марта.
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Согласно заявлению на официальном сайте компании, завод Renault в Москве приостанавливает деятельность сразу после публикации объявления.

Renault Group оценивает имеющиеся варианты относительно своей доли в российском АвтоВАЗе с учетом сложившихся обстоятельств, говорится в заявлении.

При этом в компании выразили готовность нести ответственность за 45 тысяч своих сотрудников в России.

22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти находятся в диалоге со всеми автопроизводителями и иностранными брендами. Он добавил, что ведомство формирует повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России.

Завод ЗАО "Рено Россия" приостанавливал работу с 28 февраля по 5 марта. В компании заявили, что перебои с производством связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов.

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