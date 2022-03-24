При взрывах в Белгородской области пострадали три человека

Регион находится на границе с Украиной

Три человека получили ранения в результате взрывов в Белгородской области. Об этом в четверг, 23 марта, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил Гладков со ссылкой на данные регионального оперативного штаба, 23 марта и в ночь на 24 марта в области, которая расположена на границе с Украиной, было зафиксировано несколько взрывов. Пострадали три человека, в том числе ночью жительница Журавлевки — она получила ранение при разрыве снаряда.

Один человек из числа пострадавших получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице.

Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек уточняется. Гладков в своем Telegram-канале выразил надежду, что следственные органы быстро установят причину случившегося.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил начать расследование по факту попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области.

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