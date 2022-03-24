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Сотня горняков эвакуирована из-за аварии на шахте в Кузбассе

08:29
  • четверг
  • 24 марта 2022

Под завалом остается как минимум одни человек

Местонахождение оставшегося под завалом на шахте "Осинниковская" горняка установлено. Работает военизированная горноспасательная часть, на поверхность подняты 118 шахтеров. Причиной аварии стало выдавливание угля в подготовительном забое, сообщили в в "Распадской угольной компании".

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"На шахте "Осинниковская" произошло выдавливание угля. На шахту вызвано ВГСЧ. Один работник (машинист горных выемочных машин) остался под завалом. Ведется поисковая операция. Всего из шахты на поверхность вышли 118 человек", - цитирует сообщение компании "Интерфакс".

Ранее сообщалось о обрушении горных пород на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области. В поисковой операции задействованы 16 членов вспомогательных горноспасательных команд шахты и 12 сотрудников ВГСЧ. Работа шахты приостановлена, идет проветривание, горения нет. Прокуратура проверяет, как соблюдались меры безопасности на предприятии.

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