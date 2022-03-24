Ограничение полетов в аэропорты юга России продлено до 1 апреля

Ограничение ввели после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 1 апреля. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Ведомство уточнило, что ограничения касаются полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуется для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты использовать альтернативные маршруты, задействуя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России был введен после начала специальной военной операции по защите республик Донбасса. Этот режим несколько раз продлевали, в предыдущий раз — до 26 марта.

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