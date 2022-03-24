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Москва получит последний погожий день перед резким похолоданием

08:53
  • четверг
  • 24 марта 2022

Температура на 8 градусов выше нормы

Последний солнечный погожий день перед резким похолоданием пообещали москвичам. 24 марта в столице воздух прогреется выше нормы, до 11 градусов.

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"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 9-11 градусов, по области от 7 до плюс 12, что на 8 градусов выше, чем должно быть по климатической норме", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода начнет портиться к выходным, начнется резкое похолодание. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, это около нормы. Ветер северный, 1-6 метров в секунду, передает РИА Новости.

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