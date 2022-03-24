Росрыболовство предложило зафиксировать цены на рыбу

Вопрос прорабатывается с Минпромторгом

Росрыболовство обсуждает с Министерствои промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями возможность фиксации цен на рыбу в розничной торговле. Об этом рассказали участники совещания у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева с участием главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

По словам источников, Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло.

При этом конкретные виды рыбной продукции, по которым предлагается ограничивать цены, и предельная стоимость таких товаров на совещании обозначены не были.

В Росрыболовстве подтвердили проработку этой идеи, пишет "Коммерсантъ".

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, это связано с рядом объективных обстоятельств. Это дополнительно накладывает напряжение на рынок и возникает ажиотажный спрос. Однако в России "он фактически уже спал", заявил глава государства.

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