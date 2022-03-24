ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росрыболовство предложило зафиксировать цены на рыбу

09:39
  • четверг
  • 24 марта 2022

Вопрос прорабатывается с Минпромторгом

Росрыболовство обсуждает с Министерствои промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями возможность фиксации цен на рыбу в розничной торговле. Об этом рассказали участники совещания у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева с участием главы Росрыболовства Ильи Шестакова.
Генпрокуратура рассказала о незаконном повышении цен на продукты

По словам источников, Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло.

При этом конкретные виды рыбной продукции, по которым предлагается ограничивать цены, и предельная стоимость таких товаров на совещании обозначены не были.

В Росрыболовстве подтвердили проработку этой идеи, пишет "Коммерсантъ".

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, это связано с рядом объективных обстоятельств. Это дополнительно накладывает напряжение на рынок и возникает ажиотажный спрос. Однако в России "он фактически уже спал", заявил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рыба
Рыба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.