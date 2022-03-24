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Число эвакуированных в Россию с Украины и Донбасса превысило 400 тысяч

09:17
  • четверг
  • 24 марта 2022

Республики Донбасса объявили массовую эвакуацию 18 февраля

В Россию из республик Донбасса, а также с Украины прибыли уже 402 тысячи человек. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в силовых структурах.
Российские военные эвакуировали 68098 мирных граждан из Мариуполя

Среди эвакуированных в Россию — 84 тысячи детей. Лишь за последние сутки границу Российской Федерации пересекли 17,8 тысячи человек.

Эвакуированных размещают в 34 субъектах Российской Федерации, в них открыты пункты временного размещения. В них проживают более 22 тысяч беженцев с Донбасса, в том числе свыше 10 тысяч детей.
Остальные прибывшие размещаются у своих родственников, знакомых и волонтеров, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Массовую эвакуацию из них объявили еще 18 февраля, после обострения ситуации на линии соприкосновения с украинскими войсками.

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