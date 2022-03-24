Неопознанный снаряд запустила КНДР в сторону Японского моря

Предположительно, речь идет об испытаниях ракеты

Снаряд неопознанного типа запущен с территории Северной Кореи в сторону Японского моря. Сообщившие об этом южнокорейские военные не смогли привести подробностей.

В свою очередь, японские СМИ сообщили об испытаниях КНДР как минимум одной баллистической ракеты. Японские власти также отмечают, что ракета выпущена в сторону Японского моря. Точный тип ракеты, высота и дальность полета пока неизвестны, передает "Интерфакс".

Позже японское телевидение уточнило, что ракета КНДР упала в море вне исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана предупредила рыболовецкие суда о возможной опасности.

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