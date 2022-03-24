Кольцо вокруг радикалов внутри Мариуполя сжимается

Уничтожены огневые точки националистов

Новый стратегический рубеж. Российские подразделения взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. За ночь наша авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Уничтожены командные пункты, скопления техники, склады с вооружением. Продолжается освобождение Мариуполя.

Спецназ ополченцев проникает в полуразрушенный дом. Через минуту прозвучит команда "чисто". То есть в этом доме боевиков нет. Националисты отступили в соседнюю многоэтажку. В сотне метров, на другой стороне двора.

Все передвижения в этой части Левобережного района Мариуполя, которую зачищают от радикалов, только бегом. Бойцы занимают позиции. Прицельным огнем уничтожили огневые точки националистов. А одного из них здесь же, в соседней квартире, захватили живым.

Кольцо вокруг радикалов внутри города сжимается все сильнее. Подразделения Росгвардии, военных и народной милиции взяли под контроль периметр "Азовстали". Крупного предприятия, где националисты обустроили целый укрепрайон. Сейчас передовые группы ополченцев отрезают радикалам пути к отступлению. И заодно блокируют остатки нацбатов в центре Мариуполя и морском порту.

Оружие и боеприпасы у радикалов на исходе. Все меньше и самих боевиков. В Черниговской области ударом российской авиации ликвидирована батарея гаубиц ВСУ. И опорный пункт националистов. В Артемовске и Солидаре уничтожены воинские части и крупнейший арсенал. А в промзоне Киева точечным ударом выведена из строя пусковая установка ПВО.

В Донбассе ополченцы выбивают нацбаты из Марьинки. А в Волновахе найден тайник с документами. Среди личных дел - сертификат, выданный британскими инструкторами, которые обучали радикалов тактике танкового боя.

"При детальном изучении оставленных в пункте дислокации украинскими националистами документов нашими специалистами обнаружены очередные доказательства участия в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины иностранных наемников", - сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Важная деталь - подготовкой занимались не специалисты из частных военных компаний. А офицеры танкового королевского полка. Вот еще фото наемников. Ксерокопии паспортов. Судя по прописке и фамилиям, все - граждане Грузии. Они участвовали в карательных операциях против мирных жителей с 2014 года. Впрочем, наемники и сегодня ежедневно обстреливают мирные поселки, грабят и занимаются мародерством.

Более 20 снарядов, выпущенных националистами, разорвались сегодня в поселке Петровский. Разрушены и повреждены дома в Михайловке, Ясиноватой, Докучаевске и Горловке.

Все чаще ВСУ открывают огонь и по деревням в Киевской и Черниговской областях, куда российские подразделения привозят гуманитарную помощь. Продукты, детское питание и лекарства доставляют, несмотря на риск.

На юге Херсонской области, где сегодня спокойно, по просьбе местной администрации российские саперы начали разминирование. Причем, сплошное. За долгие годы, что регион находился под контролем ВСУ, украинские военные оставили в полях тысячи фугасов.

В первую очередь саперы разминируют дороги, чтобы мирные жители могли безопасно передвигаться из поселка в поселок. И одновременно - сельхозугодия. На носу - посевная. И если прежде херсонские фермеры даже боялись приближаться к своим полям, то теперь смогут спокойно выгонять тракторы и комбайны. Не опасаясь нарваться на ловушки националистов.

Тимур Абдуллаев, Артем Боев, "ТВ Центр".

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