Около 120 жителей приграничных белгородских сел размещены в Белгороде

Этой ночью в приграничных с Украиной селах было неспокойно

В Белгородской области накануне разорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. Число пострадавших возросло до трёх. Из опасной зоны эвакуировали около 200 человек. Введён режим ЧС. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ночью в приграничных районах зафиксировали ещё несколько взрывов.

Выбитые стекла и разрушенные стены. Так выглядит пострадавший от обстрела дом в селе Журавлевка. А это сразу несколько разбитых машин. Снаряд разорвался недалеко от них. Этой ночью в приграничных с Украиной селах Белгородской области было неспокойно. Зафиксировано еще несколько обстрелов. Жителей Журавлевки и Нехотеевки экстренно эвакуировали.

Около 120 человек из Журавлевки и Нехотеевки эту ночь провели в Белгороде. В областной центр люди добирались организованно на предоставленном транспорте, некоторые – на своих машинах. Сначала - горячий ужин. Потом - размещение в уютной гостинице. Еще 78 человек отправились к родным. А тем, кто остались в пунктах временного размещения, психологи оказывали необходимую помощь.

В результате повторных взрывов в селе под Белгородом никто не пострадал. Но в больницах по-прежнему остаются трое человек, которые были ранены днем. Двое из них госпитализированы. Одному мужчине с множественными ранениями потребовалась экстренная операция.

Следственный комитет России начал проверку по факту обстрела приграничных сел Белгородской области. Сейчас расследуются все обстоятельства падения снарядов.

Сколько времени в пунктах временного размещения проведут жители приграничных с Украиной сел - неизвестно. Возвращаться домой пока не безопасно. В Журавлевке и Нехотеевке введен режим ЧС. Местные власти пообещали в ближайшее время оценить степень повреждений и восстановить разрушенные дома.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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