Россия в ООН вывела западные страны "на чистую воду"

Совбез ООН не поддержал гуманитарную резолюцию по Украине

Западные страны в очередной раз доказали, что политика для них важнее спасения жизней. Совбез ООН не принял резолюцию России, направленную на организацию вывоза мирных людей из зоны спецоперации. Открыто выступить против никто не решился. Иначе сторонникам так называемых демократических ценностей было бы сложно объяснить свой отказ от гуманитарной инициативы. Что и как надо делать, сегодня будет объяснять коллегам Джо Байден. Он начинает европейское турне.

Проект гуманитарной резолюции, предложенный Россией, содержал действительно важные тезисы. Среди основных: призыв к установлению режима прекращения огня и учреждение гуманитарных пауз - для эвакуации мирного населения. "За" проголосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза предпочли занять нейтралитет. Выступить агрессивно против мирной резолюции коллективный запад не решился.

"Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали сегодня из уст некоторых делегаций, в частности, делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Ну что же вы в таком случае воздержались от голосования? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, каковы истинные мотивы вашего воздержания", - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Представители Соединённых Штатов и Великобритании акцентировали внимание на том, что гуманитарную резолюцию они поддержат только в случае, если туда впишут ещё и антироссийские поправки. Получается, реальную помощь мирным гражданам в угоду политическим амбициям США и союзники оказывать будто бы не намерены.

"Мы считаем, что наряду с содействием прекращения огня и боевых действий Совбез должен так же прагматично и конструктивно реагировать на гуманитарный кризис. Китай голосовал за проект резолюции с целью призвать международное сообщество обратить больше внимания именно на эту проблему", - заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Впрочем, точку в этой теме пока ставить рано. Некоторые члены Совбеза предложили вернуться к обсуждению позднее. Но, кажется, что и официальному Киеву глубоко всё равно. Зеленский продолжает агрессивно требовать у западных союзников больше вооружения и санкций в сторону России. Однако онлайн-турне по парламентам разных стран явно не приносит результата. В адрес НАТО и Евросоюза и ранее звучали обвинения в бездействии. В новом обращении, кажется, что у Зеленского окончательно сдали нервы.

"Мы ждем значимых шагов — от НАТО, ЕС и G7. По итогам проведённых троих саммитов мы посмотрим: кто нам друг, кто партнёр, а кто продался и предал", - сказал он.

Для определения дальнейшей стратегии в борьбе с Россией в Европу прибыл американский президент. Джо Байден, как ожидается, объявит об очередных санкциях. Эту поездку эксперты уже называют самой сложной внешнеполитической миссией.

Вашингтон намерен в том числе озвучить планы о поставках сжиженного газа в Европу. Всё для того, чтобы помочь Старому свету избавиться от российских энергоносителей. Рынок всё никак не успокоится после заявления Путина, что недружественным партнёрам Москва будет продавать нефть и газ за рубли. Цены на "чёрное золото" вновь подскочили - выше 120 долларов за баррель.

В Европе продолжаются массовые недовольства в связи с резким увеличением цен на электроэнергию и топливо. На улицах Испании вновь звучат призывы к правительству одуматься и сделать хоть что-то. К примеру, обратить внимание на экономические проблемы внутри страны, а не выплёскивать гнев за собственные промахи на всех русских. К этому призывают даже именитые футболисты.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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