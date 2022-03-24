По случаю 30-летия установления этого почетного звания

Удостоены самых высоких наград и служат примером для миллионов. В Москве чествовали Героев России. Это почётное звание было установлено 30 лет назад.

Знаменательную дату отметили большим концертом с участием звёзд отечественной эстрады. В одном зале собрались космонавты, лётчики-испытатели, учёные и конструкторы, спасатели и, конечно, военнослужащие. В том числе участники спецоперации по защите Донбасса. Все они удостоены медалей "Золотая звезда". За эти 30 лет званием Героя России были отмечены более тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

"Я от всей души поздравляю своих товарищей, особые слова благодарности хочу сказать членам семей: жёнам, детям, за ту поддержку, которую вы нам оказываете и за то, как вы нам позволяете себя реализовывать", - сказал Герой России, президент Российской Ассоциации Героев, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

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