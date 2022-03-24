Собянин принял решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств

Их предоставят на проекты, которые обеспечивают повседневные нужды москвичей

Власти Москвы поддержат создание импортозамещающих производств в столице. Как сообщил на своей странице в соцсети Сергей Собянин, предприниматели смогут получить гранты до 100 миллионов рублей.

В первую очередь их предоставят на развитие проектов, которые обеспечивают повседневные нужды горожан - в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства.

На поддержку смогут рассчитывать компании любого размера из разных отраслей экономики. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в максимально сжатые сроки.

Компенсации подлежат до половины затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Кроме того, возместят расходы на оплату труда работников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"